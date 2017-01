Németh Szilárd szerint az emberek szavazták meg a civilek kitakarítását az országból

Eddig az MTI hiányos beszámolójából voltunk kénytelenek táplálkozni, de most a Hír TV jóvoltából videón is felkerült a netre Németh Szilárd Fidesz-alelnök nekilódulása a magyar civilszférának, és természetesen minden pillanata kincs.

A 35 másodperc vegytiszta élvezetből tisztán kiderül, hogy az emberek mást sem csinálnak 2014 tavasza óta, mint azért könyörögnek, hogy a parlament és a kormány végre takarítsa már ki az országból az összes civilnek álcázott amerikai ügynököt és kollaboránsaikat.

"...(a kormány) meghozta ezt a doktrínát, az emberek ezt megszavazták, ráadásul megerősítették egy népszavazáson, előtte persze egy nemzeti konzultáción is, ezt nem hagyhatjuk. És ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani, és most ennek én úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége is, nem titkolom, az új elnök megválasztásával"