Soha nem láttak még hasonlót: egy makákó megpróbált meghágni egy szikaszarvast

Nagyon ritka felvételt készítettek francia kutatók Japán Jakusima szigetén: egy hím japán makákó próbált meg közösülni egy nőstény szikaszarvassal. A természetben ugyanis nagyon ritkán fordul elő, hogy egymástól ennyire távoli fajok párosodni próbáljanak, hasonló esetről mindeddig mindössze egy felvétel készült korábban a sarkkörnél.

Akkor egy antarktiszi medvefóka zaklatott szexuálisan királypingvineket, és egy alkalommal meg is evett egy madarat, miután szexelt vele.

A japán makákók és a szikaszarvasok amúgy sokat lógnak együtt, szimbiotikus kapcsolatban élnek, mivel a szikaszarvasok a majmok által leszedett gyümölcsöket is fogyasztják, míg cserébe a makákók néha utaztan a szikaszarvasok hátán.



A Primates című szakfolyóiratban megjelent tanulmány azonban egy olyan esetről számolt be, hogy egy a majomhierarchiában viszonylag alul helyet foglaló makákó többször is szexuális aktusra utaló pozícióban mászott fel legalább két nőstény szikaszarvasra is. Az egyikük lerúgta a majmot és elfutott, a másik viszont nem állt ellen, sőt, még meg is nyalta az oldalát, miután a majom ejakulált.

AFP PHOTO / Editions Issekinicho AND Springer Nature / Alexandre Bonnefoy

Ez a hím majom a tanulmány szerint több nőstény szikaszarvas irányában is mutatott szexuális érdeklődésre utaló jeleket, de a legtöbb esetben nem jutott el a mászásig, mivel a patások egyszerűen elfutottak.

A kutatát Marie Pelé, a strasbourgi egyetem professzora vezette, aki szerint teljesen egyértelmű, hogy szexuális viselkedést mutatott a majom, nem nagyon lehetett ezt félreérteni.

A japán makákó emellett őrizni is kezdte a nőstény szarvasokat, más hím majmokat el is kergetett a közelükből.

A kutatók szerint a legvalószínűbb magyarázat, hogy mivel a makákó alul volt a helyi makákócsoport hierarchiáján, nem jutott neki nőstény, és ez a hiány okozta nála ezt a szokatlan viselkedést. De magyarázatként felmerült az is, hogy a majom csak gyakorolni próbálta a párzást, vagy hogy valamiért fel sem fogta, hogy másik fajjal van dolga. (Guardian)