Izraeli mintára készülhet a magyar civileltakarító törvény, Finkelstein a közös pont

Netanjahu egy izraeli rendezvényen beszél (AFP)

Bár elsőre az orosz civilszervezeti szabályozás tűnt a mintának, amikor megjelentek a hírek a kormány civilellenes törvényjavaslatáról, az Átlátszó cikke szerint

egy tavaly nyáron megszavazott izraeli törvény lehet a példa.

Júliusban szavazták meg az izraeli parlamentben az NGO-törvényt, aminek értelmében "a bevételeik legalább felét külföldi támogatásból szerző civil szervezeteknek minden egyes kiadványukon részletesen be kell számolniuk a szponzorokról, a kormánnyal és a hadsereggel pedig innentől kezdve csak különleges engedéllyel léphetnek kapcsolatba".

Első hallásra mindez jelenthetné akár csak az átláthatóság növelését, de az izraeli civil szervezetek átláthatóságával eddig sem volt baj, a külföldi támogatókról pedig ezek a szervezetek eddig is beszámoltak, írtuk akkor. A 27 érintett szervezetből viszont 25 vagy baloldali, vagy emberi jogokkal foglalkozik, akik ellen Benjamin Netanjahu kormánya hosszú ideje kampányt folytatott, mint "külföldi besúgók" ellen.

A törvényjavaslat eredeti változatában még egy olyan pont is szerepelt, ami szerint az érintett civilszervezetek képviselőinek megkülönböztető jelvényt kellett volna viselniük, de a parlament ezt leszavazta,

A törvényt felvezető politikai kampányban Benjamin Netanjahu Arthur J. Finkelstein tanácsaira támaszkodott, írja az Átlátszó.

Orbán legnagyobb hatású tanácsadója, Arthur J. Finkelstein.

Finkelstein pedig Orbán Viktornak is ad tanácsokat, munkáját itt mutattuk be részletesen. Egy idézet tőle:

"A politika ma nem racionalitásról, hanem érzelmekről és dühről szól. Ha arról beszélsz, hogy ebben a hét pontban akarom megreformálni a nyugdíjrendszert, soha nem fogsz nyerni, viszont ha azzal kampányolsz, hogy ezt vagy azt a csoportot kidobod az országból, inkább lehet esélyed.”

Mintha csak Németh Szilárd szájából vette volna ki, vagyis inkább tette volna be oda a szót. Maga a törvényjavaslat egyébként szöveg szerint (legalábbis a címe alapján) a magyar esetben is az átláthatóságról szól, igaz, a Fidesz alelnöke eltakarítós nyilatkozatával gondoskodott arról, hogy mindenki pontosan értse, mi az igazi cél. Azóta konkrétan is elmondta, kiket kell eltakarítani: a TASZ-t, a Transparency Internationalt és a Magyar Helsinki Bizottságot.

Az Index közben felidézte, hogy tíz évvel éppen a most már eltakarítani kívánt szervezetek egyike, a TASZ védte Orbán Viktort.

A Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) folytatni fogják munkájukat Magyarországon, annak ellenére, hogy a szervezet szerint a kormány ellenzi a tisztességesebb, elszámoltathatóbb társadalmakért folytatott missziójukat - közölte Christopher Stone, a szervezet elnöke szerdán az MTI-vel.

"Magyarországon és szerte a világban is minden eddiginél jobban összepontosítunk arra, hogy helyi csoportokkal dolgozva erősítsük a demokratikus gyakorlatot, jogokat és igazságosságot" - írta Stone közleményében.