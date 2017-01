"Mészáros Lőrinc"-közeli bank hitelére cserélte az állami hitelt a TV2

A Világgazdaság írta meg pár napja, hogy az állami Eximbank eladta az Andy Vajna kormánybiztos és kaszinómogul tulajdonában álló TV2-t finanszírozó hitelét. Arról viszont nem szóltak, melyik az a "piaci" szereplő, amelyik átvette a hitelt. Szerencsére a közjegyzői kamara honlapján lévő nyilvántartásból kiderül, ki az új finanszírozó: az MKB Bank, írta meg a Napi.hu.

A nyilvántartás szerint most már 11,088 milliárd forint hitelt fedeznek a TV2 eszközei, a zálogjogosult pedig most már egyedül az MKB. A változás 2016. december 27-én került be a nyilvántartásba.

Az MKB Bank körül furcsa események zajlottak le tavaly. Miután az állam csúnyán áron felül megvásárolta az elképesztően veszteséges bankot bajor tulajdonosoktól, megtisztították mérgezett eszközeitől, és nem sokkal később újra privatizálták, ismeretlen tulajdonosoknak. Róluk később kiderült, hogy a legnagyobb közöttük nem más, mint Szíjj László építőipari mágnás, akinek Duna Aszfalt köré tömörülő birodalma több szálon összeépült "Mészáros Lőrinc" cégcsoportjával. Az új tulajdonosok meghagyták azt a korábbi menedzsmenetet, akiket még az állami időkben tettek oda Matolcsy Györgyék.

Az MKB az utóbbi időben beszállt a Mediaworks és a Hunguest finanszírozásába is, amelyek az utóbbi időben szintén "Mészáros Lőrinc" közelébe sodródtak. (Napi.hu, Valasz.hu)