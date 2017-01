Skywalkerről neveztek el egy eddig ismeretlen gibbonfajt

Kína délnyugati részén fekvő esőerdőkben egy új gibbonfajt fedeztek fel. Valójában nem is most, csak egy ideig kérdés volt, hogy új fajt látnak-e a kutatók, vagy a gibbonfélék családjának egy már ismert tagját. Végül arra jutottak, hogy új fajjal állnak szemben, így eggyel bővült az emberszabásúak száma.

Skywalker hulok gibbonnak nevezték el, egyszerre tisztelegve így az égen járás említésével kínai kultúra és a Star Wars előtt is, melynek a kutatók nagy rajongói.

A brit-kínai kutatócsapat egyik tagja, Sam Turvey arról beszélt most, hogy azon a környéken, ahol felfedezték a gibbont, az utóbbi időben rengeteg faj populációja jelentősen zsugododott, több faj pedig ki is halt, mivel jelentősen csökkent az életterük. Ezért is hatalmas öröm felfedezni az esőerdők tetején egy olyan ritka állatot, mint egy gibbon, főleg miután kiderült, hogy egy eddig ismeretlen faj egyedeire akadtak.

Sun Yat-sen University

A hulok gibbonok Indiában, Kínában, Bangladesben és Mianmarban fordulnak elő. Az idejük nagy részét a fák tetején töltik, ezért nehéz őket megfigyelni. Hosszú karjaik vannak, ezért könnyedén hintáznak át egyik fáról a másikra, szinte alig érintik a talajt.

A legtöbb hulok gibbonnak viszont fehér szemöldöke és fehér szakálla van, viszont a Kínában felfedezett egyedek máshogy néztek ki. Ráadásul az a dalszerű hang, amivel egymással kommunikálnak és a területüket kijelölik, szintén eltért az ismert hulokdaloktól.

A csapat ezért genetikai összehasoníltásokat végzett, így állapították meg, hogy másik fajról van szó.

A bejelentés után Mark Hamil Twitteren jelentette be, hogy nagyon örül, hogy egy új dzsungeldzsedit neveztek el a karaktere után. (BBC)