Trump nem volt hajlandó válaszolni a CNN újságírójának, mert szerinte kamuhíreket közölnek

Szerdán tartotta megválasztása óta első sajtótájékoztatóját Donald Trump, az Egyesült Államok leendő elnöke. Arról, hogy mi minden hangzott el ott, részletesen írtunk mi is.

Viszont a sajtótájékoztató után a legnagyobb ügy egy nem feltett kérdésből lett: Trump ugyanis nem engedte kérdezni a CNN ismert újságíróját, Jim Acostát. Kedd este a CNN írt arról, hogy hírszerzési jelentés szerint Oroszország kapcsolatban állt a Trump-csapattal a választások idején. Részleteket nem hoztak nyilvánosságra, és végig nagyon óvatosan fogalmaztak, nem sokkal később viszont a Buzzfeed kitette azt a 35 oldalas jelentést, amire a CNN is hivatkozott, és ami állítólag már hónapok óta újságírók birtokában volt.



AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY

Ez a dokumentum kifejezetten rázós dolgokat állított, például hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) állítólag Trumpra nézve kompromittáló információi vannak. Ennek a dokumentumnak a hitelességét egyelőre senki nem erősítette meg, egész nap egymást érték a találgatások és a konspirációk, Trump stábja pedig kamuhíreknek nevezte ezeket, és hevesen tiltakozott ellene maga Trump is a sajtótájékoztatóján.

Ascota ezért is akart kérdezni Trumptól, de próbálkozásából szóváltás lett:

Miután Trump közölte a jelentkező Acostával, hogy őt nem szólítja fel, a CNN-es újságíró közbeszólt, hogy adna-e neki egy lehetőséget a kérdezésre. Erre Trump azt mondta, hogy az ő hírszerkesztősége rettenetes. Acosta újrapróbálkozott, Trump előbb azt mondta neki, hogy "Csendet", majd rászólt, hogy ne legyen udvariatlan. Ezt még egyszer megismételték, majd Trump elmondta, hogy a CNN szerinte kamuhíroldal, és hogy menjenek tovább a kérdésekkel máshoz.

A sajtótájékoztató után nem sokkal a CNN Twitteren határolódott el a Buzzfeed-től, arról írtak, hogy az ő eljárásuk, egy gondosan elkészített cikk a jelentésről egész más volt, mint amit a Buzzfeed csinált azzal, hogy kirakták az egész jelentést.



A CNN szerint Trump csapata is pontosan tisztában van ezzel, de arra használják a Buzzfeed eljárását, hogy aláássák a CNN-t is. Egyben arra kérik a Trump-kormány tagjait, hogy nevezzék meg pontosan, mi volt pontatlan vagy valótlan a keddi cikkükben.

Közben Twitteren Ben Judah, a BBC újságírója is megírta, hogy hónapok óta keringenek pletykák arról, hogy az oroszok foghatják valamivel Trumpot, és a CNN, valamint a Buzzfeed-cikkben is említett brit exhírszerző nem az egyetlen forrása ennek, egy amerikai hírszerzőnek például egy kelet-európai vezető hírszerző mondta el ezt. A BBC ezen kívül amerikai hírszerzői forrásokból úgy értesült, hogy több Trumpot kompromitáló videó- és audiókazetta is létezik.