2016 nagy projektjében egy fejlesztő egy éven át teljes állásban gyúrt arra, hogy felvegyék a Google-höz, de ez a kaliforniai álom szomorú véget ért

Biztos sokan ismerik azokat a történeteket, amik arról szólnak, hogyan vetette fel magát valaki a Google-höz pár dollárból néhány keresős trükkel. Na, ez most nem olyan.

Tavaly berobbant egy férfi, akinek mindenkori álma volt bejutni a Google-be, ezért elkezdett összeszedni egy nyilvános oldalra nagyon sok tananyagot, ami szerinte ahhoz kell, hogy bejusson az ember. Nem kertelt, el is nevezte Google Interview Universitynek.

A Google Ground Budapest iroda

Itt persze még szó sem volt arról, hogy egyáltalán interjúzik, csak kitette a listáját könyvekről, videókról, egyebekről egy csomó témakörben, aminek egyébként nincs sok köze ahhoz, hogy valaki programozó lesz-e a Google-nél.

De hősünk, John Washam, aki már 15 éve volt webfejlesztő, elkezdett blogolni arról, hogy teljes állásban, napi 8 órában fog készülni egy évig, és a saját elképzelései és a Get That Job at Google blog alapján megtanul mindent, ami kell. Ezt túl is tolta: egy csomó elméleti anyagot és obskúrus, már nem használt nyelvet tanulmányozott.

A hírverés hatására övé volt 2016 legnépszerűbb projektje a Githubon, a világ legnagyobb nyílt forrású fejlesztői közösségében: több mint 30 ezer csillagot kapott, és már lefordították az egész projektjét arabtól koreain át vietnamiig mindenféle nyelvre. Ő tovább blogolt róla, hogy gyerekkora óta „Googley”, sőt egy „future Googler”, és rengetegen bátorították, dicsérték. Decemberben itt írta meg a tanulmányai összegzését, tanulságait, és hogy mit csinált volna másképp, mire eljutott az interjúig.

Na, ezek után tegnap csendben jött a hír, hogy nemhogy nem vették fel, de még a telefonos interjúig se jutott el. Beküldte a CV-jet meg nyilván a projektjét, és visszadobták egyből.

Sőt, most az írja, lehet, hogy törli a személyes utalásokat, infókat a projektből, és a blogját is le fogja szedni, nehogy más cégeknél hátránya legyen abból, hogy ennyire nyíltan, feleslegesen nyalt a Google-nek.

Tehát a férfi egy évig tanult mérnökinformatikusnak, de annyi esze nincs, hogy rájöjjön, attól még nem fog eltűnni az előélete az internetről, hogy most leveszi a nevét, amikor már lefordították több nyelvre, még mielőtt kiderült volna, hogy az egész nem ért semmit.