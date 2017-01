Andy Vajna szerint ő nem közszereplő :------D

Andy Vajna beperelte Schiffer Andrást, az LMP korábbi elnökét, egyelőre nem is tudni, hogy konkrétan miért, de általánosságban a „jó hírneve” megsértése miatt.

Vajna kormánybiztosi pozíciót vállal éppen, két piacon is óriási pozíciót szerzett a kormány támogatással – a kasznópiacon évi féltucatmilliárdos tiszta nyereséget zsebelt be tavaly ennek köszönhetően csak az egyik cégével –, és láthatóan szeret is szerepelni, hiszen máskülönben miért tolná magát és feleségét a bulvárlapok tetejére. Ezért, gondolhatnánk, valami kritikát talán mégis el kellene tűrnie, ami nem túl magas ár a milliárdokért cserébe.

Andy Vajna viszont azzal a mindent vivő érveléssel ment a bíróságra, hogy ő nem közszereplő, ezért joga van a jó hírnevéhez. (HírTV)