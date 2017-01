Németh Szilárd szerint Magyarország azért különös hely, mert itt az ellenzék van tele korrupciós ügyekkel, nem pedig a hatalmon lévő pártok

Németh Szilárd eredetileg az új határvadász századok létrehozásáról beszélt volna csütörtök délelőtt a parlamentben, de persze egyetlen erre vonatkozó kérdést sem kapott, mindenkit az érdekelt, mégis hogyan tervezi kisöpörni a kormánynak nem tetsző civil szervezeteket.

A rezsibiztos elismerte, hogy talán erősen fogalmazott, amikor kedden arról beszélt, hogy minden eszközzel vissza kell szorítani, el kell innen takarítani azokat a szervezeteket, akiket álcivilnek tart. Most inkább - ahogy fogalmazott - nem akart a szavakon lovagolni.

Mostanra egy falatnyit finomított az üzeneten, és ma már úgy látja, csak az átláthatóságot szolgálják az általa javasolt intézkedések, és ha kiderült, hogy a nagyhatalmak befolyásolják ezeket a szervezeteket , akkor nincs helyük a közéletben.

Hozzátette, hogy legalább olyan komolyan kell venni a civil szervezetek vagyonnyilatkozatait, mint a politikusokét. Szerinte az ő vagyonnyilatkozatai példaértékűek, de azt ő sem tagadta, hogy a kollégái vagyonnyilatkozataiból is kimarad néha ez vagy az.

Szerinte az sem igaz, hogy a TASZ megvédte Orbán Viktort 2007-ben, mert ahogy elég zavarosan fogalmazott: „nyilvánvaló volt, hogy megpróbált a miniszterelnök segítséget kérni, de azt gondolom, hogy nem kapott, az is elég egyértelmű volt, hiszen a 2006-os események önmagukért beszélnek”. Ezek szerint Németh Szilárd akkoriban még nem nagyon követte a Fidesz.hu nevű oldal bejegyzéseit.

A csütörtöki sajtótájékoztatón közelebb kerültünk ahhoz is, milyen logika alapján különbözteti meg Németh Szilárd a civileket az álcivilekről.

A Fidesz alelnöke szerint álcivil az, aki „idegen érdekeket szolgál”. Az idegen érdeket pedig arról lehet felismerni, hogy ellentétes a kormány álláspontjával.

Erre példának a bevándorlás kérdését hozta fel. A kormány szerint az illegális bevándorlás rossz, míg szerinte azt Brüsszel és a nemzetközi nagytőke támogatja, és úgy látja „arra pénzelnek civil szervezeteket, hogy szembe menjenek a magyar érdekkel”. Így jutott arra, hogy ezek a szervezetek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

Kérdésre elmondta, hogy ugyanakkor a lelkesen politizáló és kampányoló CÖF-öt rendes civil szervezetnek tartja, nem pedig álcivilnek. Szerinte a magyar civil szervezetek 99 százaléka teljesen rendben van, mert nem nagyhatalmak fizetik őket azért, hogy „brutális nyomást gyakoroljanak a kormányra”.

A CÖF-nél nem is vizsgálták titkosszolgálati eszközökkel, hogy képviselnek-e idegen érdekeket, mert szerinte egyértelmű, hogy a kormány mellett állnak.

„Ez egyértelmű, azt gondolom, mert ha a háttérhatalom állna a CÖF mellett, akkor ott álna ugyanazon az oldalon, mint a többiek”.

Nem gondolja, hogy a CÖF beleszólt volna a politikába, mert „az a politika, ami mellett kiáll a Békemenet, az egy választáson, egy megmérettetésen, az egy legitimációs próbán átesett politika. Ott nyílt lapok vannak, ki támogatja, mennyivel, hogy kalapolják össze a pénzt, kik szervezik, mit csinálnak, miből élnek. A másik helyen ez nem látszik. Ott egyértelmű, hogy idegen érdekeket szolgálnak a magyar érdekekkel szemben. Tehát azzal az érdekkel szemben, amiről az emberek véleményt mondtak”.

Például ilyen ügynek tartja a rezsicsökkentést, amivel szemben az Energiaklub fogalmazott meg kritikákat, vagy ahogy a rezsibiztos mondta, „az egyik ilyen álcivilszervezet fúrógéppel jár a rezsicsökkentéssel szemben”.

Kiderült, hogy a vagyonnyilatkozatot követelő Németh Szilárd egyébként tisztában van azzal, hogy az általa támadott szervezetek általában minden támogatással elszámolnak a honlapjukon, mert külön kitért arra, hogy érdemes megnyitni a civil szervezetek honlapját, és látszik, honnan jönnek a pénzek, és mekkora pénzek jönnek. Bár így nem teljesen világos, hogy Németh



Szerinte a Békermenet egy megválasztott politika mellett áll ki, még az ellenzéki ügyeknél ez nem látszik. Szerinte ez is bizonyítja, hogy idegen érdekek mellett állnak ki.

Németh Szilárd elismerte, hogy erősen fogalmazott, amikor a szervezetek kitakarításáról beszélt, de hozzátette, hogy ezt csak azok vették magukra, akiknek van okuk összerezzenni, ha az átláthatóságok emlegetik nekik:

„Önmaguktól riadtak meg, nem tőlem.”

Németh Szilárd hangsúlyozta, hogy annak megfelelően hozzák meg a szankciókra vonatkozó döntéseiket, hogy szerintük az adott szervezet „a magyar emberek érdekeit képviselik-e”.

Ő a Transparency Internationallel is el tudja képzelni a korrupció elleni harcot, mert „magyar embereknek az az érdeke, hogy mindenki küzdjön a korrupció ellen. A magyar kormánynak is ez az érdeke, ezért lett a zéró tolerancia meghirdetve ebben a tekintetben”. Kiemelte, hogy ezt a nemzetközi szervezetek is elismerik. Azt sajnos már nem említette meg, hogy melyik szervezetre gondolt, mert az egyik ilyenből éppen nemrég lépett ki a kormány.

Felhozta a 4-es metróval kapcsolatos korrupciós ügyeket, majd bedobta azt a mondatot, amivel sikerült megkoronáznia az egész hetes, fergeteges menetelését:

„Magyarország ebben is egy kicsit atipikus, mert Magyarországon igazából most is az ellenzék van tele korrupciós ügyekkel, nem pedig a hatalmon lévő pártok.”

Elmondta, hogy az átláthatóságnak akár a TASZ-t, akár a CÖF-öt érintenie kell. Meg kell vizsgálni, hogy ki milyen érdeket szolgál és milyen forrásokból működik. A kormánybarát CÖF állami forrásairól megjegyezte, hogy ha valaki központi forrást kap, akkor annak is meg kell felelni. Németh Szilárd logikája szerint az emberek négyévente, a választásokon azt is eldöntik, melyik civil szervezet hasznos az ő szempontjukból. Az ország érdekeit pedig a kormány és a parlament határozza meg.

A magyar emberek a választásokon négyévente részt vesznek, és a kormány felhatalmazást kap, aki ezt megkapja, az megkapja a lehetőséget arra is, hogy az ország életét irányítsa, és valamilyen mederbe terelje.

„Azok, akik idegen pénzt használnak fel arra, hogy a magyar kormányt és a magyar parlamentet és a magyar embereknek az akaratát fúrják, azok bizony Magyarország érdekeivel, Magyarország nemzetbiztonságával szemben cselekszenek” - pontosította Németh Szilárd, miért nem szereti a civileket. .

„Aki fizet, az muzsikáltat” - mondta példaként arra, hogy szerinte hogy működik az együttműködés a támogató és a támogatottak között. Legalábbis ő a Mátyás pincében ezt figyelte meg. Ugyanakkor úgy látja, nem egy magyar specialitás ez a szabályozás, mert Obama is terjesztett be olyan javaslatot, ami meg akarja védeni az országát az idegen befolyás ellen.



Tovább magyarázta a civilek és az álcivilek közti besorolási logikáját. Szerinte a civilek nagyon hasznos dolgokat tesznek, például karitatív tevékenységet végeznek vagy utcákat újítanak fel, nem pedig a magyar miniszterelnököt támadják. Felsorolta, hogy vannak olyan civil alapok, ahol lehet támogatásért pályázni.

A további menetrendről azt mondta: először elfogadják a vagyonnyilatkozatról szóló törvényt, megnézik a szervezetek pénzügyi hátterét, és ez alapján hozzák meg a további döntéseket. A vagyonbevallás személyhez kötött lenne, mert nem elég csak felmenni a szervezetek oldalára, szerinte aki a politikai életet befolyásolni akarja, azoknál fontos látni, hogy miből élnek. „Van az a helyzet, hogy magukat civilnek hazudók befolyásolni akarják a magyar érdekeket”. Ebben számítanak az ellenzék támogatására, Németh SZilárd személy szerint leginkább a Jobbikra kíváncsi.