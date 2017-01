Tarsoly szerint legalább 13 percig illegálisan tartották fogva

Illegálisan tartotta fogva a rendőrség, állítja Tarsoly Csaba, a Quaestor-ügy fővádlottja, aki panaszt is tett a büntetés-végrehajtási ügyésznél.

Tarsoly állítása szerint legalább 13 percig törvénytelenül tartották fogva, mert míg 16:40 perckor tartóztatták le, a bíróság három nappal később 16:53 és 17:07 között döntött csak előzetes letartóztatásáról. Márpedig a vonatkozó törvények szerint a bírói határozat nélküli rendőrségi őrizet legfeljebb 72 órán át tarthat, és amint ez letelik, szabadon kell engedni.

Márpedig ha igaz, amit Tarsoly állít, akkor ő legalább 72 órán és 13 percen át volt rendőri őrizetben.

Tarsoly állítása szerint telefonja híváslistájával pontosan tudja igazolni, hogy mikor vették őrizetbe. Ennek még lehet jelentősége, mert a rendőrségi iratok szerint nem 16:40-kor, hanem később fogták csak el, vagyis Tarsoly azt is állítja, hogy a rendőrség meghamisíthatta a jegyzőkönyvet.

A Blikk értesülései szerint amúgy a Quaestor-ügy harmadrendű vádlottjával is hasonló történt, de őt tájékoztatta is a nyomozási bíró, hogy a 72 óra leteltével szabadon távozhat, de nem ajánlja, hogy így tegyen, mert úgyis azonnal őrizetbe veszik, amint megvan a döntés az előzetesről. M. Zsolt ezért inkább a tárgyalóteremben várta ki a döntést. Tarsolyt viszont nem tájékoztatták erről a lehetőségről. (Via Index)