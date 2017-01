Az észt hírszerzés állítólag lehallgatott egy találkozót a Trump-stáb és egy Putyin-közeli orosz politikus között

Mindez egy meg nem nevezett kelet-európai országban történt tavaly, ahol Donald Trump kampányának tagja találkozott egy Putyin-párti orosz politikussal. Erről a Newsweek írt még a hét közepén, majd az észt sajtó is átvette. A Newsweek nem tudta megmondani, hogy mi volt a találkozó célja, de nyugati hírszerzési források annyit rultak el a lapnak, hogy a találkozót lehallgatta az észt hírszerzés.

Ez amúgy a legkonkrétabb állítása talán a Newsweek cikkének, igaz, ennek valódiságát egyelőre nem erősítette meg senki. Mindennek azért lenne jelentősége, mert mind Trump stábja, mind az orosz vezetés tagadta, hogy együttműködés zajlott volna köztük a kampány során. Erről az a CNN-ben bemutatott kétoldalas hírszerzési összefoglaló utalt legutóbb, ami szerint Oroszország a kampány során kapcsolatban állt a Trump-csapattal.

Annak a dokumentumnak az eredetiségét sem erősítettem meg eddig senki, viszont elég súlyos belpolitikai botrányt okozott az Egyesült Államokban. Ezekben az anyagokban lehetett olvasni arról is, hogy Trump ügyvédje, Michael Cohen Prágában találkozott a Kreml képviselőivel. Ezt Cohen később határozottan cáfolta, és a találkozó tényét kormányzati forrásokra hivatkozva a CNN és a Wall Street Journal is megkérdőjelezte.

A Newsweek meg nem erősített hírszerzési információkra alapozott cikke amúgy arról is, hogy látván Trump teljesen kiszámíthatatlan viselkedését és alkalmatlanságát az elnöki posztra, az orosz politikusok is azt gondolták, hogy ki fog szállni a kampány során és nem fogja végigcsinálni a választást, ezért arról is dönthettek, hogy onnantól kezdve nem szivárogtatnak ki több ellopott dokumentumot, mivel nem tudják felmérni, hogy milyen hatással lehet Oroszországra, ha Trump kiszáll.

Ami biztos, hogy az észt hírszerzés tényleg tart az orosz vezetéstől, erről korábban már a kormányzatot is tájékoztatták, ezért nem annyira elképzelhetetlen az sem, hogy valóban lehallgattak más európai országokba utazó orosz politikusokat. Ebből persze még nem következik, hogy valóban történt ilyen találkozó, illetve ha történt, akkor arról utána beszámoltak volna Trumpnak.

Az észt hírszerzés nem kívánta kommentálni a sztorit a helyi sajtónak. (Postimees/Newsweek)