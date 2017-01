Egyetlen híres előadó sem volt hajlandó fellépni Trump beiktatását kísérő koncerten

Végigküzdötte az elmúlt hónapot a Trump-stáb, hogy legalább egy igazán híres sztárt sikerüljön levadászniuk az új amerikai elnök beiktatási ceremóniáját megelőző koncertekre. A léc elég magasan volt, Barack Obama eddigi két beiktatásán például olyan nevek léptek fel, mint Beyoncé, Aretha Franklin, Kelly Clarkson, Stevie Wonder, Jon Bon Jovi vagy Mary J. Blige.

Ehhez képest viszont jelenállás szerint úgy fest, hogy teljes kudarcot vallottak. Nem hogy nemzetközi mérce szerint, de még az amerikai poppiacon is harmadvonalbeli fellépőket sikerült csak behúzniuk: a mérges amerikaiakról éneklő countryénekest, Toby Keithet, a színész Jon Voightot, még egy countryelőadót, Lee Greenwoldot és a 3 Doors Down nevű zenekart, akikről talán inkább ne is beszéljünk.

A fellépők között lett volna a Broadway számos darabjából ismert énekesnő, Jennifer Holliday is, de ő végül lemondta a szereplést, mert mint elmondta, meleg és leszbikus barátai és rajongói közül sokan árulásként élték meg, hogy szerepet vállalt. Holliday ezért levélben kért elnézést tőlük.

A Trump-csapat olyan sztárokat próbált megnyerni a koncertre, minc Céline Dion, Elton John, Andrea Bocelli és Garth Brooks, de mind nemet mondtak. Helyettük egy tinédzser operaénekes, Jackie Evancho fog fellépni, és egy mormon kórus is.

Sok híresség pedig kifejezetten tüntetni fog Trump ellen: a beiktatás napján lesz egy nagy vonulás Washingtonban, amit nőjogi és feminista szervezetek szerveznek, és Katy Perry, Cher és Amy Schumer például azon fog inkább fellépni.

A Trump-stáb nem volt hajlandó foglalkozni a kritikákkal, hogy egyetlen A-listás sztárt sem sikerült beszervezniük, mint mondták, ez úgyis az emberekről, nem a hírességekről szól. :-)

(Vanity Fair, Reuters)