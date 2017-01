Hoppá, meghosszabbították az árverést a Four Seasons mögötti irodaházra!

Szombat este Kasnyik Márton kollégám remek tálalásában élőben lehetett követni, hogyan veszít az állam több milliárd forintot azzal, hogy bőven becsült ár alatt megy el egy belvárosi ingatlan.

Az állami vagyonkezelő 2,77 milliárdos kikiáltási áron bocsátott árverésre a Four Season mögött álló Zrínyi utcai OGYÉI-t, ami ingatlanbecslők szerint akár hétmilliárd forintot is érhetne.

Végül sok izgalom után egy ismeretlen vevő 3,08 milliárd forintért vitte el, és a licit le is zárult este fél 10 után nem sokkal. Viszont a közvetítésünkből is kiderül, hogy több technikai akadály is nehezítette az utolsó szakaszt, a vagyonkezelő online árverési oldala többször elérhetetlenné vált.

Így bár elvileg végeredményt hirdettek tegnap este, ma már az szerepel a honlapon, hogy üzemzavar következtében az árverést automatikusan meghosszabbították, vasárnap estig. Azaz még 11 órán át lehet figyelni, vajon mennyivel károsítják most meg az államot.

A tervek szerint az esti hajrát ismét élőben követjük majd.