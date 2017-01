Még a Bruce Springsteen tribute zenekar sem hajlandó fellépni Trump beiktatásán

Pár napja írtunk arról, hogy egyetlen híres előadó sem hajlandó fellépni Donald Trump beiktatását megelőző koncerten. Míg a legutóbbi elnöki beiktatásokon olyan fellépők fordultak elő, mint Beyoncé, Aretha Franklin, Stevie Wonder vagy Jon Bon Jovi, addig idén csak harmadosztályú countryénekesek és a 3 Doors Down nevű borzalom lesz majd a színpadon.

De ha ez önmagában nem lenne elég probléma a Trump-stábnak, tovább nehezíti a helyzetet, hogy időközben olyan fellépők is visszamondják a koncertet, akiket elvileg már beszerveztek. Így tett a Broadwayről érkező énekesnő, Jennifer Holliday, és így tett most a The B Street Band nevű formáció, ami Bruce Springsteen dalait adja elő koncertjein.

A zenekar 1980 óta létezik, évente nagyjából 200 koncertet adnak, és bár eleinte azzal érveltek, hogy szereplésük nem politikai tett lenne a beiktatáson, hétfőre belátták, hogy ez nem tartható álláspont, és lemondták a fellépést. Rengeteg levelet és megkeresést kaptak az elmúlt napokban, és úgy érezték, ez a sztori teljesen kicsúszott az irányításuk alul.

De a legfontosabb szempont az volt a zenekar tagjai számára, hogy a XX. század egyik legnagyobb dalszerzője, Bruce Springsteen Clintont támogatta a kampány során, és többször kelt ki hevesen Trump ellen. Egy nemsokára megjelenő interjúban a Rolling Stone újságírójának arról beszélt, hogy a köztársaságukat egy idióta ostromolja, és hogy ez a demokráciájuk tragédiája.

A zenekar tagjai elmondták, egyetlen embernek fogadtak hűséget, és az Springsteen. A Főnök iránt érzett tisztelet és hála miatt döntöttek végül úgy, hogy nem lépnek fel.

A koncerten való fellépést amúgy még 2013-ban vállaltak el, akkor még nem tudhatták, hogy milyen kényes kérdést fog mindez jelenteni 2017-ben. (Rolling Stone)