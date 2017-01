Sarka Katát megdöbbentette, hogy a világpolitika alakítója lett

A hétvégén azzal volt tele a világsajtó, hogy Sarka Kata Kasza Tibi műsorában arról beszélt, hogyan próbálta felszedni őt Donald Trump 2013-ban egy moszkvai szépségversenyen. Erről írt a Daily Mail és a BuzzFeed is több cikket közölt a témában, a Yahoo News egyik posztja meg hosszan magyarázta, ki is az a Sarka Kata, és mit kell róla tudni.

Sarka Kata a Blikknek mondta el, mit gondol erről az egészről. Hát ezt:

„Hallottam én is, és megdöbbentem, hogy bekerültem a világpolitikai hírekbe. Már el is felejtettem az egészet, elképzelni sem tudom, miért tartják ezt a vicces, pár perces közjátékot ekkora sztorinak a világ hírügynökségei, lapjai, hírcsatornái.”

Kedves Kata!

Azért tartják ekkora sztorinak, mert eleve nagy botrány volt Trump nőügyeiből az Egyesült Államokban. Többen is állították, hogy Trump pont úgy próbál lányokat felszedni, ahogyan te is leírtad, ráadásul Donald Trumpról az elnökválasztási kampányban is szivárogtak ki felvételek, amikben nem túl elegánsan beszél a nőkről, meg arról, hogyan kezeli őket. Trump ezeket a híreszteléseket hazugságoknak és/vagy magánügyeknek nevezte, pont ezért érdekes az amerikai sajtónak, hogy rátaláltak a te történetedre, hiszen te még az amerikai botrány beindulása előtt beszéltél az élményeidről a KaszaTaxiban. Hát ezért.