Félmeztelen Femen-aktivista szorongatta meg Donald Trump viaszszobrának tökét Madridban

„Ragadd tökön a patriarchátust"

– ez volt filctollal annak a Femen-aktivistának a hátára írva, aki félmeztelenül támadt Donald Trump frissen megválasztott amerikai elnök frissen felavatott viaszszobrára egy madridi viaszmúzeumban, majd látványosan megragadta a szobor tökét.

Fotó: GERARD JULIEN / AFP

Az akció nyilvánvaló reakció volt Trump botrányos kijelentésére, ami szerint a nőket nemi szervüknél fogva kell megragadni („grab them by the pussy").

A múzeum személyzete percekig küzdött a nővel, mire sikerült kituszkolni az épületből. Az intézmény szóvivője az esethez annyit tett hozzá, hogy

„Ha ezt akarják csinálni, csinálják közvetlenül vele [Trumppal]. Ez így túl könnyű."

(The Guardian)