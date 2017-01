Hozzájárulhat amerikai kiadatásához Julian Assange

Julian Assange Ecuador londoni nagykövetségén, 2016 február 5-én. Fotó: AFP / Ben Stansall

A Wikileaks alapítója, aki 2012 óta bújkál a London ecuadori nagykövetségén, néhány napja a Wikileaks Twitter-oldalán keresztül üzente meg, hogy amennyiben a leköszönő Barack Obama elnök valóban kegyelmet ad a börtönbüntetését töltő Chelsea Manningnek, Julian Assange hozzájárul kiadatásához.

Manning több mint 700 ezer dokumentumot, videót és katonai információt szivárogtatott ki a Wikileaks-nek. A transznemű Manningnek, aki tavaly kétszer kísérelt meg öngyilkosságot, 35 éves börtönbüntetését így nem kell leülnie, májusban távozhat a a Fort Leavenworthban működő börtönből.

A Fehér Ház tagadta, hogy Assange "ajánlatának" köze lett volna Obama döntéséhez Manning ügyében.

Assange üdvözölte Obama döntését, és üzent Manningnek is, eltökéltségét és bátorságát méltatta, hősnek nevezte, viszont közleményében nem ejtett szót arról, valóban hajlandó-e elhagyni a nagykövetséget, és hozzájárulni kiadatásához az Egyesült Államok részére.

Egyik jogi képviselője, Melinda Taylor viszont nyilatkozott az Associated Press hírügynökségnek, és azt mondta, Assange nem fog visszakozni.

A szivárogtatót ugyan továbbra is nemi erőszakkal gyanúsítják Svédországban, és kiadatását kérték, az Egyesült Államok nyíltan nem vádolja kémkedéssel, és idáig az amerikai igazságügy nem is tette egyértelművé álláspontját a jogi helyzet ügyében.

A Wikileaksen a most zajlott amerikai kampányban több olyan dokumentum is megjelent, ami finoman szólva nem tett jót egyébként Hillary Clinton kampányának: itt szivárgott ki egyebek mellett John Podesta levelezése is.

A Wikileaks profilján mindenesetre szintén azt sugallja, hogy amennyiben ez a helyzet, Assange kész bíróság elé állni az Egyesült Államokban:

