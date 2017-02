Demeter Mártának azért lett elege az MSZP-ből, mert a kormányváltás helyett csak a túlélésre játszanak

„Látszik, hogy sok tag maximálisan elkötelezett a kormányváltás mellett, azonban vannak olyan formális és informális körök, akiknek nem ez az elsődleges prioritás, vagy csak megelégednének egy egyszerű túlélési stratégiával és nem markáns kormányváltó megoldásban gondolkodnak”

- írta Demeter Márta az MSZP-nek címzett levelében, amit aztán a Magyar Nemzet is lehozott. A politikusnő kedden jelentette be, hogy otthagyja a parlamenti frakciót és pártot is.

Szerinte egy markánsabb, keményebb és gyorsabban reagáló baloldali politikára lett volna szükség. A döntés hónapok óta érlelődik benne, szándékosan a tavaszi ülésszak kezdete előtt lépett, azt nem tudja, lesznek-e követői, egyedül döntött a kilépés mellett.

A politikusnő az utóbbi időszakban úgy érzte, hiába fogalmaz meg kritikákat a párt szerencsétlenkedésével kapcsolatban, annak semmilyen visszhangja nem volt.

Úgy érezte, nem az MSZP a megfelelő hely arra, hogy a kormányváltásért küzdjön, márpedig ő erre kért felhatalmazást a választóktól 2014-ben.

Demeter Márta úgy látja, a pártpolitika és a párt belső ügyei helyett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a társadalomra, ezt viszont úgy tudja hitelesen képviselni, ha függetlenként dolgozik tovább. Másik pártba nem tervez belépni, azt pedig majd az idő eldönti, hogy elindul-e egyéniben a 2018-as választáson. Bár szerinte mostanában nagyon öncélúvá vált a politika.

Botka Lászlót egyébként támogatja, mert jó jelöltnek tartja, aki kormányváltást akar és „újfajta, tisztességes politikát, új logikát képvisel”. (hvg.hu)