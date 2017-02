Majdnem 60 ezer vízumot vontak vissza az Egyesült Államokban Trump rendelete miatt

Január 27-én pénteken Trump aláírta a rendeletét, amivel azonnali hatállyal megtiltotta a menekültek befogadását 120 napra 7 muszlim országból, és 90 napra felfüggesztette a szíriaiaknak, irániaknak, irakiaknak, jemenieknek, líbiaiaknak, szomáliaiaknak és szudániaknak kiadott vízumokat.

Mostanra kiderült, hogy az intézkedés összesen majdnem 60 ezer embert érintett.

Az ügyben az is eléggé dermesztő, hogy a Trump-kormányzat korábban nem tudott pontos számadatot mondani arról, hány embernek vonják vissza a vízumát és világítják őket újra át. Sőt, a Trump-adminisztráció tagjai az elmúlt héten többször is egymásnak ellentmondó számokat puffogtattak erről.

A 60 ezres szám közlése után Trump szóvivője elmondta azt is: tisztában vannak azzal, hogy ez a 60 ezer ember most kellemetlen helyzetbe került, de nyugi, újra átvilágítják őket, aztán majd megint elbírálják az ügyüket. Addig is, ezek az emberek lényegében jogtalanul tartózkodnak az Egyesült Államokban, és van közöttük sok olyan is, aki épp nem volt az Egyesült Államokban a rendelet aláírásakor. Ők most nem mehetnek vissza, hiába dolgoztak és éltek akár hosszú évek óta Amerikában. (Financial Times)