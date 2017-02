Harrach Péter fiát veti be Hiszékeny Dezső ellen a Fidesz

A fideszes belügyekben tényleg megbízható forrásnak számító Magyar Idők arról ír, hogy a 2018-as választásokra a Fidesz–KDNP négy budapesti választókerületben cserél csatársort.

Gulyás Gergely találkozik a választókkal

Gulyás Gergelynek először kell közvetlenül megküzdenie a parlamenti helyért, de azért olyan nehéz dolga nem lesz, mert a kormánypárti lap szerint Fónagy János helyett indul a budapesti 3-as választókerületben, a XII. kerületben, ahol még sosem nyert baloldali jelölt. Fónagy 2014-ben 47 százalékos eredményt ért el.

Harrach fiának időben leesett a tantusz

Harrach Tamás

Ennél mélyebb vízbe dobja a párt Harrach Péter fiát, Harrach Tamást, akinek abból a XIII. kerületből kellene elhoznia a mandátumot, ahol még 2014-ben is a szocialista Hiszékeny Dezsőt választották meg, de 2010-ben innen került be Szanyi Tibor is. A Magyar Idők szerint az MSZP újra Hiszékenyt indítja el. Harrach Tamás a jelenleg is képviselő a kerületben. Korábban azt mondta magáról, hogy

„váci piarista gimnázium diákjaként osztálytársaival 1994-ben még letépkedte a Fidesz plakátjait, de két évvel később azért már leesett a tantusz”.

Miután leesett a tantusz, akkor a kereszténydemokraták, öregesek voltak neki, így az addigra keresztény értékeket is valló Fideszbe lépett be.

Papcsák a múlt, Jelen a jövő

Papcsák Ferenc indításával sem próbálkoznak már Zuglóban, inkább a kerület korábbi alpolgármesterét, Jelen Tamást indítják a szocialista Tóth Csaba ellen. Papcsák, aki 2014-ig polgármester volt a kerületben, a lapnak ezt azzal magyarázta, hogy 2015-ben Orbán Viktorral abban maradtak, hogy „fontos, állami megbízatása miatt nem indul 2018-ban a választáson”. Azóta meg is kapta a helyét, jelenleg a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnökeként dolgozik.

Kocsis Máté visszatér

A parlament nagy visszatérője Kocsis Máté lehet, aki jelenleg a józsefvárosi polgármesterkedésre és a kézilabda szövetségre korlátozta a tevékenységét. Kocsis a lapnak annyit mondott, hogy ő lesz a Budapest 6-os választókerület elnöke Vas Imre helyett, de azt még nem mondta 100 százalékra, hogy ő lesz a képviselőjelölt.