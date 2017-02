Twitter-ütközetek Svédország és Trump között: mire gondolt az amerikai elnök?

Maga Donald Trump reagált jó szokása szerint Twitter-üzenetben, és a Fehér Ház is nyilatkozott a svéd külügy hivatalos érdeklődésére, miután az elnök Floridában arról beszélt, hogy bevándorlás káoszba taszította Európát, és az utóbbi évek nagy iszlamista terrorcselekményeit emlegetve arra utalt, hogy valami randa dolog történt Svédországban péntek este. A Trump-beszédben a kényes részlet szó szerint így hangzott:



„You look at what’s happening in Germany. You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They’re having problems like they never thought possible.”

Miután a floridai beszéd nyilvánosságra került, a svéd külügy hivatalos tájékoztatást kért a Fehér Háztól, hogy milyen péntek esti cselekményekről tudnak, mert ők ott Stockholmban semmiről sem hallottak. Carl Bildt volt miniszterelnök és külügyminiszter egy müncheni biztonsági konferenciáról twittelt be egy nagyot Trumpnak, arról érdeklődve, hogy ugyan mit szívott, amitől ilyen hülyeségeket beszél:

A Világ Első Twittelője vasárnap este azzal próbálta megmagyarázni a dolgot, hogy nem konkrét csekményre, hanem a svédországi bűnözés emelkedésére, illetve egy péntek esti Foxnews-riportra utalt:

Pár perccel az elnöki twitterelődés előtt Sarah Sanders, a Fehér Ház sajtótitkárságának tisztviselője próbálta tisztázni a tisztázandókat:

„Az elnök a növekvő bűnözésről beszélt, és az elmúlt napok incidenseiről általában, és nem utalt konkrét esetre” – mondta Sanders, dehát nem túl erős angoltudás is elég ahhoz, hogy nagyon is konkrét utalásnak vegye az ember a „You look at what’s happening last night in Sweden” mondatot, még akkor is, ha kissé nehezen bogozza ki az igeidők trumpos használatát.

Ráadásul az sem igaz, hogy a svédországi bűnözés jelentősen emelkedne, az utóbbi tíz év statisztikái nem mutatnak semmilyen drámai változást. Svédországban 2010-ben, még jóval a szíriai polgárháború kitörése történt utoljára súlyosabb iszlamista terrorcselekmény, amikor egy iraki származású svéd állampolgár öngyilkos merényletet akart elkövetni, de végül csak ő maga robbant fel.

Margot Wallström svéd külügyminiszter (jobb oldalon), Sheikh Hasina bangladesi miniszterelnöknő és Sauli Niinisto finn elnök társaságában a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Fotó: Tobias Hase/dpa

Margot Wallström svéd külügyminiszter is beszállt a Twitter-csatába, és kommentár nélkül beposztolta a „post-truth” fogalmát magyarázó szócikket az Oxford Dictionaryből.



Amennyiben valamelyik ország újabb Twitter-hadműveletet indítana, feltélenül jelentkezünk. (Guardian, FoxNews, HuffPost)