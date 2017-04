Felmentették a hajógyári-szigeti gyilkosság vádlottjait

Jogerősen is felmentette a bíróság a 2011 decemberi hajógyári-szigeti gyilkosság két vádlottját. Az ügyészség szerint a két, biztonsági őrként dolgozó férfi kísérte ki az egyik szórakozóhelyről a parkolóba a 21 éves fiút, akiről a fagypont körüli hőmérséklet ellenére erőszakkal lerángatták a ruháit, eszméletlenre verték, majd a hét méter magas támfalról a Dunába dobták.

A Fővárosi Ítélőtábla eljáró tanácsának elnöke indoklásában azt elismerte, hogy a sértett minden kétséget kizáróan bűncselekmény áldozata lett, szó se lehet balesetről vagy önkezűségről. Véleménye szerint azonban nem állapítható meg egyértelműen a vádlottak felelőssége. Ugyanerre jutott az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék is, a táblabíróság szerint helyesen, mert minden olyan bizonyítékot beszerzett, amely az ügy érdemi elbírálásához kellett.



A védelem amúgy azzal érvelt, hogy annak idején a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálta az esetet, vagyis először azt állapították meg, hogy nem történt bűncselekmény. Bűnügyi nyomozás csak azután indult, hogy a rendőrség más ügyben nyomozást indított a szórakozóhely tulajdonosa, V. László ellen.

A vádat erősen megingatta, hogy az új eljárásban jelentkező koronatanú szavahihetőségét már az első fokon eljáró bíróság is megkérdőjelezte. Azért, mert a fiatal kora ellenére többszörösen büntetett tanú saját ügyében enyhébb büntetést kért a hajógyári-szigeti gyilkosság nyomozásához adott segítségére hivatkozva.

A táblabíróság bírája arról is beszélt, az érintett szórakozóhelyen illegálisan rendőrök is dolgoztak biztonsági őrként akkoriban, az eljárás során pedig merült fel adat arra vonatkozóan, hogy őket igyekeztek befolyásolni abban, milyen tartalmú vallomást tegyenek. A háttérben igen komoly munka volt annak érdekében, hogy ne legyen kideríthető, ki teljesített szolgálatot aznap a szórakozóhelyen, állította a bíró, aki szerint a beosztásokat utólag át is írták. (Via MTI)