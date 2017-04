Túladagolásban meghalt Cuba Gooding Sr.

Cuba Gooding Sr. és Jr. Fotó: Stephen Lovekin/Getty Images

Csütörtökön, 72 éves korában elhunyt Cuba Gooding Sr., jazz és r'n'b énekes. Testét Los Angeles Woodland negyedében találták meg, drogfogyasztáshoz alkalmas eszközök és több üres alkoholos üveg mellett. Megpróbálták újjáéleszteni, de már hiába.



Cuba Gooding Sr. a The Main Ingredient együttes frontembereként lett ismert előadó a '70-es években. Legnagyobb slágere az "Everybody Plays the Fool" volt 1972-ből.

Családja barbadosi, onnan menekültek el a Goodingok Kubába, és innen ered a keresztnév is, amit aztán fiának is továbbadott. Négy gyermeket nevelt fel, három színészt és egy zenészt, közülük a leghíresebb, Cuba Goodin Jr. már New Yorkban látta meg a napvilágot. Cuba Gooding Sr. két önálló albumot jelentetett meg, szólókarrierjét 1993-ban fejezte be. (TMZ)