Jordániában a nemi erőszakot elkövetők mindeddig megmenekültek a büntetéstől, ha elvették feleségül az erőszak áldozatát. Most ennek vége: a feminista csoportok, az egyhangú, muszlim és keresztény oldalról egyaránt érkező tiltakozások hatására Jordánia kabinetje visszavonta a hírhedt 308-as passzust. Libanonban továbbra is érvényben van egy hasonló törvény; az aktivisták azt remélik, májusban azt is visszavonják. (BBC)