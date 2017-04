Négyen is kiosztották az Orbán-rezsimet védő Tibor Fischert a Guardianben

Terjedelmes véleménycikkben mentegette, szerény lapunkról is megemlékezve, Orbán Viktort és rezsimét a Guardian múlt pénteki számában Tibor Fischer, hazánk Nagy-Britanniába szakadt világhírű szülötte. A regényíró elég nagy vihart kavart, hétfőn a Guardian négy válaszlevelet is közölt, amiben különböző mértékben felháborodottak vitatták Fischer értékelését.

A sort a CEU rektora, Michael Ignatieff kezdte. Ő szűken a saját, vagyis a CEU ügyére koncentrált. "Tibor Fischer úgy írja körül a magyar demokrácia állapotát, ahogy csak akarja, de azt nem úszhatja meg, hogy a CEU-ról azt állítja, hogy az nem tartotta be a törvényeket" - kezdi levelét, amiben kifejti, hogy a CEU az illetékes magyar hatóságok által is elismerten minden korábbi törvényi előírást betartott. Egyben arra is felhívta Fischer figyelmét, hogy az ég világon semmi különleges nincs abban, hogy a CEU nem tart fenn kampuszt az Egyesült Államokban, mert bő két tucatnyi másik amerikai egyetem is pontosan így működik.

A liverpooli egyetem oktatója, Nigel Swain megadta Fischernek, hogy aki nem tud magyarul, az nyilván kevésbé tud tájékozódni a magyarországi fejleményekről. Ezután figyelmébe ajánlja azokat az angol nyelvű forrásokat, amiből adott esetben akár arról is tájékozódhatna, akár maga Fischer is, hogy hogyan szabta magára a Fidesz a választási rendszert, nevetségessé téve Fischer cikkének záró felvetését arról, hogy ha valakinek nem tetszik Orbán rezsime, 2018-ban leszavazhatja.

A prágai Felix Jeschke arról írt, hogy a CEU ügye túlmutat önmagán, valójában azt bizonyítja, hogy a magyar kormány kész törvényekkel kiszorítani a neki nem tetsző véleményeket megfogalmazókat, ez pedig az oktatási szabadságon túl már a demokrácia alapját, a vélemények sokszínűségét is fenyegeti.

Brian Dooley, a Human Rights First tanácsadója pedig már a civilek elleni támadásra tereli a szót, felemlegetve, hogy a civil szervezeteket "eltakarítani" készülnek az országból. Szerinte nevetséges azzal érvelni, hogy Magyarország még mindig demokrácia, mert vannak választások. "Az európai szabadságjogok sokkal többről szólnak annál, hogy rendszeresen tartanak szavazásokat - azoknak része egy erős és kritikus civil társadalom és intézményei is" - írja, majd a legendás kacsatesztet parafrazeálva megjegyzi, hogy