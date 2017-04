A Magyar Helsinki Bizottság javaslatai alapján javulhattak a körülmények a Gyorskocsi utcai fogdában

A magyar rendőrség megfogadta a Magyar Helsinki Bizottság (MHB) ajánlásait, és sokat javított a BRFK Gyorskocsi utcai fogdájának állapotán.

Az MHB az ombudsman által irányított kínzás elleni Nemzeti Megelőző Mechanizmus mellett működő Civil Konzultációs Testület tagjaként döntött úgy, hogy a korábban vizsgált fogvatartási helyek újbóli felkeresésével utánköveti ajánlásai megvalósulását. Elsőként a Gyorskocsi utcai fogdát keresték fel újra, és azt tapasztalták, hogy

a rendőrség sokat javított az állapotokon.

Az eredeti látogatáskor feltárt hibák közül sokat javítottak. Az MHB megállapította például, hogy a zárkák nagyon sötétek, mert az eleve nem áttetsző ablaküvegekre még látásgátlókat is szereltek, sok helyen pedig még a világítással is probléma volt, több fénycső is kiégett. A fénycsövek cseréjéről azonnal intézkedtek.

A zárkák falai elhanyagoltak és vizesek voltak, a vécék pedig csak a zárkákon kívül voltak. Mostani látogatásukkor a rendőrség arról tájékoztatta őket, hogy a tervek szerint még idén felújítják a zárkákat, amikben ezentúl lesz vécé is, és az előírásoknak megfelelő mozgástér is. Ez ugyanis jelenleg még nem áll a fogva tartottak rendelkezésére, még úgy sem, hogy itt amúgy a legtöbb zárkában csak egy embert tartanak fogva.

A rendőrség azt a javaslatot is megfogadta, hogy a jövőben ne egyedül sétáltassák a fogva tartottakat, mert az hosszabb távon súlyos pszichikai problémákat is okozhat. A rendőrség megígérte, hogy a jövőben biztosítani fogja, hogy több fogvatartott egyszerre sétálhasson az amúgy súlyosan leromlott állapotú, sötét és nyomasztó sétaudvaron.

Összességében a rendőrség az MHB 14 javaslatából héttel teljes méértékben egyetértett és már intézkedett is az ügyben, két javaslatot pedig részben elfogadott. Teljes jelentésük az ORFK megjegyzéseivel itt érhető el .pdf-ben.