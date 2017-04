Obama 400 ezer dollárért fog beszélni egy bank konferenciáján

Az exelnök elfogadta egy befektetési bank, a Cantor Fitzgerald ajánlatát, hogy előadást tartson a bank éves egészségügyi tematikájú konferenciáján szeptemberben. A beszédért cserébe Obama 400 ezer dollárt fog kapni.

A megállapodás tényét ismerő forrás erősítette meg ezt a Financial Timesnak, arról viszont nem tudott részleteket szolgálni, hogy Obama mit fog kezdeni az összeggel. Ez csak azért érdekes, mert a demokrata kampányban sokat volt téma, hogy korábban Hillary Clinton előadás megtartásáért fogadott el 225 ezer dollárt a Goldman Sachstól, az évenként megrendezett fehérházi vacsorán, ahol az elnök és a meghívottak kölcsönösen sértegethetik egymást, Obama még be is szólt Clinton fellépési díjára.

Donald Trump beiktatása óta Obama keveset szerepelt a nyilvánosság előtt, első beszédét csak a héten tartotta meg a Chicago Egyetemen, ahol majd az elnöki könyvtára fog állni.

Azt már lehet tudni, hogy Obama anyagilag nem jár rosszul az elnökség utáni években: a Penguin Random House két hónapja gigantikus, 65 millió dolláros kiadói szerződést kötött vele és feleségével, Michelle Obamával két könyv megírására.

A Cantor Fitzgerald egy közepes méretű befektetési bank, amelyik az elmúlt 15 évben próbált talpra állni, miután a 2001-es WTC elleni terrortámadásban az alkalmazottainak több mint kétharmada életét vesztette.