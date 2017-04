Nyolc és fél év börtönre ítélték csalás miatt a szegedi UFO-t

Nyolc és fél év börtönre ítélte a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki 400 millió forintot csalt ki olyan emberektől,

akik elhitték neki, hogy földönkívüli.

A táblabíróság csalás és más bűncselekmények miatt mondta ki bűnösnek a jelenleg 54 esztendős vádlottat.



A férfi 2000 őszén költözött Szegedre. Régiséggel kereskedett, vendéglátó ipari egységek, játékgépek üzemeltetésével is foglalkozott, majd érdekelni kezdte a bányászati tevékenység is. Bár 2004 nyarától nem rendelkezett bányászati joggal, befektetőket keresett meg a fiktív tevékenység finanszírozására. Másoknak valótlanul azt állította, hogy a Mátrában van egy nagy erdőrésze. Ennek bizonyítására ott be is mutatott területeket, de kért pénzt többek között falusi turizmus beindítására, halastó kialakítására, és hivatalos személyek állítólagos lefizetésére is.

Tárgyalásai során felfigyelt olyan személyekre, akik fogékonyságot mutattak spirituális tevékenységek, ezotériás kezelések és gyógymódok iránt.

Velük elhitette, hogy túlvilági, illetve Földön kívüli erőkkel van kapcsolatban. A befolyása alá kerülteknek azt állította, hogy életük meghosszabbításához, illetve életben maradásukhoz, céljaik eléréséhez anyagi és egyéb próbákat kell teljesíteniük.

Ezek nagy része arról szólt, hogy pénzt kellett átadniuk neki.

Azoknak, akik saját forrásból már nem tudták előteremteni a kért összeget rokonaiktól, ismerőseiktől kellett kölcsönöket kérniük. A pénz a vádlotthoz került, a sértettek nagy része pedig teljesen elszegényedett.

A vádlott nem egyszer fenyegetésig és tettlegességig eljutva, 2004 és 2011 között összesen mintegy 400 millió forintot csalt ki az ország különböző pontjain lakó sértettektől.

Mivel az ügyben másodfokon eljáró táblabíróság egy vádpontban - ellentéten a Szegedi Törvényszékkel - felmentette a vádlottat, az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezés bejelentésére. (MTI)