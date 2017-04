Orbán Viktor miniszterelnök szimpatizánsokhoz beszél érkezésekor Győrben, ahova a Modern városok programban látogatott el, hogy Borkai Zsolt (Fidesz–KDNP) polgármesterrel aláírja a kormány és Győr városa közötti együttműködési megállapodást Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A miniszterelnök Győrben beszélt arról, hogy időnként úgy érzi, be van kerítve, de aki fél, ne menjen az erdőbe. Eközben idős rajongók tucatjai kerítették be. (via hvg.hu)