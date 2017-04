Legyek ura típusú horror lett a bahamai luxusfesztiválból, ahova hárommillió volt a lépő

A lehető legexkluzívabb luxusfesztiválként hirdették a Bahama-szigeteken, egy korábban Pablo Escobar kolumbiai drogbáró által birtokolt magánszigeten tartott Frye fesztivált, amit egy Ja Rule nevű előadóművész cége szervezett, és egyébként 12 ezer dollár, tehát vagy három és fél millió forint volt a beugró. Az ígért fellépők között volt a Blink-182, Major Lazer, Skepta, Disclosure, Skepta és mások.

A buli előtti kampány igazi luxushangulatot ígért.

Csakhogy a fesztivál kezdete után nem sokkal a luxusfesztiválra érkező luxusvendégek elborzadt képeivel lett tele az Instagram és a Twitter. Először is kiderült, hogy a sziget nem is magánsziget, van rajta például egy település, ahol emberek laknak. A fesztiválra hamarosan tolvajok szivárogtak be, akik több vendéget a biztonságiak asszisztálása mellett raboltak ki.

A bulin viszont totális káosszal találkoztak a vendégek. Nem volt áram és víz, az ígért luxuslakosztályok helyett segélysátrakat kaptak, és azokat sem szerelték össze időben:

A szekrényekhez nem adtak lakatot és nem is mondták, hogy hozni kellene:

A luxusbárban nem volt sör, de voltak műanyag szemeteshordók, amiken lehetett könyökölni:

És a "gourmet kaja" ilyen műanyag dobozokban szétosztott szendvicsek formájában materializálódott – egy idő viszont egyszerűen nem jutottak élelemhez a fesztiválozók.

Ezért rövid idő alatt a luxusbuli-menekültek hazaszállítása lett a prioritás.

Ja Rule szerint nem az ő hibája volt, de bocsánatot kér:

Még a bahama-szigeteki turisztikai minisztérium is közleményben sajnálkozott.

(Boingboing, Bloomberg, Telegraph)