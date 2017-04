Pintér nem árulja el, ki van Rogán feltalálótársának állami üzleten hízó cége mögött

A feltett kérdésre nem áll módomban válaszolni – válaszolta Pintér Sándor belügyminiszter Tóth Bertalan szocialista képviselő parlamenti írásbeli kérdésre, ami arra vonatkozott: ki áll a Hunguard Kft. mögött?

Pintér szerint azért nem lehet erre a kérdésre válaszolni, mert „a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége nem a nyilvánosság előtt zajlik”, és a parlament nembiztonsági bizottsága már kapott tájékoztatást az ügyben egy zárt ülésen.

A Hunguard Kft. többek között azért érdekes, mert lényegében monopóliumot kapott az államtól arra, hogy a pénzügyi szektor informatikai rendszerei, illetve a közszolgáltatók és távközlési szolgáltatók számlázási rendszerei számára a tanúsítást elvégezze – írja az Index. A cégnek 2015-ben 1,4 milliárd forint bevétele volt az államilag ellenőrzött üzletből, ez idén várhatóan jelentősen emelkedni fog.

És miközben részben Rogán Antal feltalálótársához, Csík Balázshoz kötődik, korábbi tulajdonostársai azonban eladták a részesedésüket ismeretlen, offshore tulajdonosoknak. Gyönyörű tulajdonosi lánc van: a Hunguard új tulajdonosa a máltai Javelin. A Javelin tulajdonosa a szintén Máltán bejegyzett Kinanis Fiduciaries Ltd. és a Levantes Management Ltd. A Kinanis Fiduciaries Ltd. tulajdonosa a ciprusi Kinanis & Co., valamint a szintén ciprusi illetőségű Christos P. Kinanis. A Levantes Management Ltd . pedig a szintén ciprusi Kamaronian Investments Ltd., illetve a Notrosion Management Ltd. tulajdona.

De hogy valójában ki áll a cég mögött, rejtély. Bár jelzésértékű, hogy a Javelin kapcsoalttartója a Karafiát Ügyvédi Iroda, márpedig ezzel az irodával a Rogán-vezette Belváros gyakran működött együtt.