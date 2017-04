Egy hónappal a megjelenés előtt leakelték az Orange is The New Black ötödik évadát

A Piper Kerman női börtönben szerzett tapasztalai alapján készült sorozat, Az Orange is The New Black legújabb, ötödik évada június 9-én kerül fel a Netflixre.

De akár már mától is nézhető, ugyanis a magát a Dark Overlordnak (= Sötét Hűbérúrnak) nevező hacker ellopta és az új évadot feltöltötte egy csomó torrentoldalra. Azt állítja, az ABC, Fox, a National Geographic és az IFC stúdiójából is sikerült ellopnia néhány még meg nem jelent műsor vagy film felvételeit.

A Netflix közölte, a felvételek nem közvetlenül náluk, hanem a viszonteladóiknál kerültek illetéktelen kezekbe. A hacker amúgy már februárban lenyúlta az epizódokat, csak eddig úgy volt vele, hogy a hivatalos megjelenés előtt leakelt tévéműsorok és filmek úgysem érdekelnek senkit, ezért inkább nem töltötte fel őket sehova. (Verge)