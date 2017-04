Életét vesztette a világ legjobb hegymászója az Everesten

Üli Steck, a világ legjobb hegymászója 41 éves volt. Fotó: Ulysse Lefebvre/Hans Lucas

Kicsúszott és lezuhant a Mount Everest egyik jeges lejtőjén, a Nuptsén a világ legjobb hegymászója, a Svájci Gépként emlegetett Üli Steck. Holttestét egy hatfős mentőalakulat találta meg vasárnap reggel, nem sokkal a baleset után. "A csapat begyűjtötte a szétszóródott testrészeit" - közölték a The Himalayan Times tudósítása szerint.

Steck Tenzing Sherpa társaságában indult a Khumbu jégesés felé, amikor a baleset érte. Steck egy eddig csak egyszer mászott útvonalon, a Nyugati hát-Hornbein kuloár vonalon próbálta megmászni a hegyet, hogy aztán egy szintén csak egyszer mászott útvonalon, a déli csúcsot érintve térjen vissza az alaptáborba.

Steck a világ legjobb hegymászója volt, kétszer, 2009-ben és 2014-ben is elnyerte a hegymászás Oscarját, a Piolet d'Or-t. Több gyorsasági rekordot is ő tart az Alpokban, és ő mászta meg először szólóban az Annapurnát. 2015-ben 61 nap alatt mászta meg az Alpok összes 4000 méternél magasabb csúcsát, összesen 82 hegyet. (Via The Himalayan Times)