Erdoganék kirúgtak 4000 török közszolgát

Folytatódnak a tisztogatások Törökországban, a legújabb fejlemény a szombati letartóztatások után majdnem négyezer közszolga kirúgása.

A tisztogatás során az igazságügyi minisztérium ezernél is több dolgozójától szabadultak meg, és a török légierő száznál több pilótáját is kirúgták.

Szokás szerint mindegyiküket gülenizmussal vádolták - Fettulah Gülen, az emigrációban élő hitszónok az Erdogannak, mint Orbán Viktornak Soros György, a vélt külföldi fenyegetés.

A kirúgásokkal párhuzamosan más, még ennél is megmagyarázhatatlanabb intézkedéseket is hoztak, például betiltották a televíziós randiműsorokat is. Ennek volt amúgy előjele, márciusban a miniszterelnökhelyettes, Numan Kurtulmus a török hagyományokkal és szokásokkal összeegyeztethetetlennek nevezte ezeket a músorokat. Szerinte ezek "megfosztják a családot a nemességétől és szentségétől".

Az ellenzék szerint ez inkább annak a jele, hogy Erdogan vezetésével az ország iszlamista fordulatot vett. (Via BBC)