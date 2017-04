Három évnyi rabság után kiszabadult 36 jezidi

Három évnyi rabságból szabadult vasárnap 36 jezidi, jelentette az ENSZ. A kiszabadultakat az ENSZ iraki táboraiba vitték a kurdisztáni Dohukba.

A jezidik 2014-ben estek az ISIS fogságába, amikor a terroristák Irak lerohanása során elfoglalták Szindzsár városát az azonos nevű, a jezidiknek szent hegyen. A várost a kurd pesmergák ugyan már 2015-ben felszabadították, de az ISIS több ezer jezidit magával hurcolt.

A most szabadultak között férfiak, nők és gyerekek is vannak. Valamennyiüket rabszolgaként tartották.

Dohukot két nap alatt érték el, ott az ENSZ bázisain már családtagjaikkal is találkozhattak. Orvosi és pszichiátriai segítséget is kapnak.

Az ENSZ becslései szerint amúgy még mindig másfélezer jezidi lány és nő lehet az ISIS fogságában, őket valószínűleg rendszeresen meg is erőszakolják. A most szabadultak közül három nő is speciális segítséget kap az erőszak áldozataival foglalkozó különleges központokban. (Via BBC. Címlapképünk illusztráció, a rajta látható jezidik nem most szabadultak. Fotó: Diego Cupolo/NurPhoto)