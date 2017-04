Magabiztosabbá vált a CDU előnye a választások előtt öt hónappal

Öt hónappal a szeptember 24-én esedékes német parlamenti választások előtt 5-ről 7 pontra nőtt a CDU előnye a közvélemény-kutatások szerint. Az Emnid Institute a Bild am Sonntagban közölt felmérése szerint ha most tartanák a választásokat, a CDU 36, a szociáldemokrata SPD 29 százalékot kapna.

A CDU támogatottsága változatlan a legutóbbi kutatáshoz képest, az SPD-é viszont két pontot esett. A változás statisztikailag irreleváns, hibahatáron belüli. A hétpontos különbség viszont még statisztikai alapon is szignifikáns, a CDU valós előnyét mutatja.

A felmérés szerint újra parlamenti párt lehet a CDU hagyományos koalíciós partneréből, a legutóbbi választáson a parlamentből kiesett liberális FDP-ből, ami a felmérés szerint 6 százalékos támogatottságot élvez.

A felmérés szerint a jelenleg még parlamenten kívüli, szélsőjobboldali AfD 9 százalékot kapna, ahogy a szélsőbaloldali Die Linke is. A zöldek 7 százalékon állnak.

Mindezek alapján a jelenlegi nagykoalíció pártjai szándékuk ellenére a jövőben is kénytelenek lennének együttműködni, mert se a CDU-FDP, se a szocdem-zöld koalíciónak nem volna többsége. Az AfD-t és a Die Linkét mindegyik nagy párt elfogadhatatlannak tartja koalíciós partnerként, de ha a Linkét még be is vennék a koalícióba, akkor se lenne meg a minimális többségük. (Via Reuters)