Páros lábban rúgja be a tavasz az ajtót

Itt a május, rögtön az elsejével, és ehhez a jelek szerint nagyon szép idő is társul. A hét során ugyan majd lesznek esősebb napok, de cserébe simán huszonpárfokokat lehet majd mérni meg érezni. Itt a met.hu előrejelzése a hétre:

Hétfő



A gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap, de délkeleten, keleten, illetve Nyugat-Magyarországon erősen felhős időszakok is lesznek. A nap nagy részében nem valószínű csapadék, délutántól keleten, délkeleten, estétől szórványosan másutt is számítani lehet záporesőre. A keleti, délkeleti szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között várható. Késő estére 11, 16 fokra hűl le a levegő.

Kedd



A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. A hajnali órákban az ország nyugati és középső harmadában, napközben pedig a Dunától keletre számíthatunk záporra, keleten helyenként zivatarra. Az északnyugatira forduló szél a Kisalföldön megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, az alacsonyabb értékekkel északnyugaton, a magasabbakkal délkeleten. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, ugyanakkor északnyugaton néhol csupán 16, 17 fok valószínű.

Szerda



A fátyolfelhők mellett erőteljes lesz a nappali gomolyfelhő-képződés. Több helyen várható zápor, zivatar. Gyenge marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 27 fok között alakul, de néhol csupán 20, 21 fok valószínű.

Csütörtök



A több órás napsütés mellett erőteljes lesz a nappali gomolyfelhő-képződés. Elsősorban a délutáni, kora esti időszakban több helyen alakul ki zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Péntek



A több órás napsütés mellett erőteljes lesz a nappali gomolyfelhő-képződés. Elsősorban a délutáni, kora esti időszakban több helyen alakul ki zápor, zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

Szombat



Napos idő várható több-kevesebb gomolyfelhővel. Az ország keleti felében elszórtan előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Vasárnap



A több órás napsütés mellett erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható. Szórványosan zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

