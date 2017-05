Val Kilmer leküzdötte a nyelvrákot

Tavaly még tagadta, most viszont elismerte Val Kilmer amerikai filmsztár, hogy sokáig rákban szenvedett. Mostanra meggyógyult. Az 57 éves egykori Batman a Reddit Ask Me Anything szeánszán beszélt erről.

Val Kilmer és Charlize Theron az 1995-ös Szemtől szemben (Heat) című filmben. Fotó: Warner Bros. / Regency Enterpris/Collection Christophel

Az is érdekes, hogy terelődött erre a szó egyáltalán. Tavaly októberben a "The Ghost and the Darkness" című filmben Kilmerrel közösen dolgozó Michael Douglas filmsztár kotyogta el, hogy kollégája "valami hasonlóban szenved, mint ő korábban" és még azt is hozzátette, hogy a dolgok nem alakulnak túl fényesen Kilmer számára, a "terminal cancer" kifejezést használta, ami végső stádiumú betegségre utal.

Douglas nemrég gyógyult meg, miután száj- illetve nyelvrákot diagnosztizáltak nála. Douglas elég őszintén beszélt arról, hogy HPV vírus okozta nála a betegséget, ami könnyen összefüggésben lehet a gyakori orális szexszel.

Kilmer később a Facebookon azt írta, hogy Douglas elnézést kért tőle az incidens miatt, és hogy mindez csak spekuláció illetve félreértés volt, most viszont a Redditen megvallotta, hogy tényleg ez volt a helyzet. Barátja, Douglas csak segíteni akart, mivel az interjú idején Kilmer eltűnt a nyilvánosság elől. (CNN)