A gyerekeit egyedül nevelő anya vagy apa nem számít családnak az érettségi feladatsor szerint

Elképesztő, nemcsak nyíltan homofób, de az elváltakat, az özvegyeket, a gyereküket egyedül nevelőket is megalázó, hímsoviniszta, botrányos érettségi feladatsor alapján érettségizhetnek nemsokára a magyar szakgimnazisták.

A B1 nevű blog szúrta ki, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján megjelentek az idei szakgimnáziumi szakmai érettségik mintafeladatsorai a hozzájuk tartozó megoldókulcsokkal. A pedagógia szakirányt választó érettségizők fantasztikus dolgokat tudhatnak meg, ha a mintateszt kitöltése után megnézik a hozzá zartozó megoldókulcsot.

Ezek egy része talán hanyagság, más része viszont nyilvánvaló ostobaság és korlátoltság miatt kerülhetett be a mintaérettségibe.

A második feladatnál mosolyogtam utoljára, ami a

Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit!

kérdésre adható helyes válaszok között szerepelteti azt, hogy

Innentől nem vicces a helyzet. Az ötödik kérdés a nevelés legitim módszerei között említi az önbírálat kikényszerítését, ami Rákosi- illetve Putyin-rendszerből ismerős módszer, és amit a legplasztikusabban talán a Bacsó Péter féle Tanúban mutattak be. Igaz, a megoldókulcs hozzáteszi, hogy

Az alsósokat eszerint talán nem kell gumibottal elverni az önbírálat előtt.

Még ennél is félelmetesebb, hogy az érettségi feladatsor ugyanennél az ötödik pontnál a nevelés "magatartásra ható", követendő módszerei között említi a kényszerítést, azzal a pompás kommenttel, hogy

Szintén államilag támogatott módszer egyébként a gátláskiváltás és a fenyegetés.

De ez még messze nem a vége. A hatodik kérdésnél jön a család államilag támogatott, szakgimnazistáknak szánt definíciója, ami a következőképpen hangzik:

Nem lennék házasság nélkül együttélő, elvált, özvegy vagy mással együttélő gyermektelen! Arról nem is beszélve, hogy homoszexuális. A szakgimnáziumi érttségiztetők ezeket a csoportokat ugyanis kizárják a család fogalomköréből. A homofóbia a legnyilvánvalóbb a megfogalmazásból, de a heterók sem járnak jobban, tetszett volna hivatalos papírral a kézben nem elválni és gyorsan letolni pár gyereket!

Az ugyanezen a honlapon kitölthető emelt szintű pedagógiai érettségin is várnak családdefiníciót, ami abban a megoldókulcsban így hangzik:

De persze ez sem a vége, térjünk vissza a középszintű feladatsorhoz!.

A mutassa be a családi szerepeket! kérdésre olyan választ vár a hatalom, mintha Magyarország valami fundamentalista amis szekta lenne

A család élén családfő áll: ez hierarchikus viszonyt fejez ki a családtagok között, amely értelmében a családfő irányító szerepet tölt be a családban, az ő szava döntő a legfontosabb kérdésekben. A családfő szerepét hagyományosan a férfi, férj, családapa töltötte be. A válások számának emelkedésével a gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya asszonyok/anyák is „előléphetnek” családfőként. A családi szerepek elsajátításának elsődleges színtere maga a család, amely a gyermekekre áthagyományozza a különböző szerepekhez, mindenekelőtt a nemi szerepekhez kapcsolódó magatartásmintákat.