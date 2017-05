A törökök törölték Jimmy Wales Wikipedia-alapító meghívását az Isztambuli World Cities Expóra

A török Informatikai és Kommunikáció-technológiai Hatóság szombaton fogta magát, és letiltotta a hozzáférést a török Wikipediához.



Jimmy Wales, a Wikipedia alapítója mindezt szelíden szóvá tette a Twitteren:

„Az információhoz való hozzáférés alapvető emberi jog - írta Wales a törököknek. - Mindig mellettetek fogok állni és harcolni fogok ezért a jogotokért."

Jimmy Wales

Erre mi történt? Wales hivatalos volt az isztambuli World Cities Expóra, de kiderült, hogy már nem kell mennie, mert az isztambuli önkormányzat törtölte a meghívottak listájáról.

And so it goes.