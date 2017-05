Egy német nő beperelte a hotelt, mert nem tudta, hogy hívják a futó kalandból született gyermeke apját

Egy hallei nő négy napot töltött el egy férfival egy második emeleti hotelszobában. Kilenc hónap múlva, 2011 márciusában gyermeke született, akit Joelnak nevezett el.

A férfi csak annyit mondott el magáról, hogy Michaelnak hívják.

Ő is Michael, nem biztos, hogy róla van szó.

A nő későn kapott észbe: ha nem tudja, ki az apa, akkor tartáspénzhez sem juthat. Ezért a hotelhez fordult. Azt az információt kérte a hoteltől, hogy nevezze meg az ő tartózkodása idején a szállodában tartózkodó Michaeleket és adja meg a címüket. A hotel viszont megtagadta ezt. Ezért a nő úgy döntött, perre megy, amiből egészen érdekes jogeset lett.

Az ügy a müncheni bíróságra került, és csak most született meg a jogerős ítélet.

Kiderült, hogy a nő által megadott időszakban négy Michael is tartózkodott a hotelban. Csakhogy több dolog gyengítette a nő keresetét. Egyrészt maga is elismerte, hogy nem teljesen biztos benne, hogy a férfit valóban Michaelnek hívták: lehet, hogy csak álnéven mutatkozott be. Másrészt szinte semmi más részletet nem tudott elmondani a férfiról, amivel beazonosítható lett volna.

A bíróság a hotelnek adott igazat. Németországban nagyon erősek a magánszféra védelmére irányuló jogok, és a bíróság ezúttal is úgy látta: a férfi magánélethez való joga előbbre való, mint a nő tartásdíjhoz való joga.

Ha a férfi úgy döntött, hogy nem mutatkozik be és nem fedi fel magát, akkor onnantól kezdve joga van eltűnni a nő életéből

– a bíróság szerint ugyanis mindenki maga jelöli ki a saját intimszférájának határait (persze az ésszerűség határain belül). (Spiegel, Süddeutsche, Abendzeitung)