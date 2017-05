The Terms of my Surrender (Megadásom feltételei) lesz a címe Michael Moore filmrendező és aktivista legújabb egyszemélyes show-jának, ami augusztustól 12 hétig fut majd a manhattani Belasco Thaterben alig néhány utcányira a Trump Towertől. Moore, aki tavaly dokumentumfilmet forgatott Trump választási győzelméről, az előadástól azt reméli, hogy térdre kényszeríti vele az elnököt, aki majd jól lemond. (Vice)