Féléven belül kivezetnék a belső határellenőrzést a schengeni zóná országaiban

További hat hónapig tarthatná még fenn Ausztria, Dánia, Németország, Svédország és Norvégia az ideiglenesen visszaállított belső határellenőrzést, ezt követően azonban vissza kellene térni a schengeni rendszer rendes működéséhez az Európai Bizottság (EB) keddi javaslata értelmében.



Ugyan a helyzet összességében stabilizálódni látszik, még mindig jelentős számú menedékkérő tartózkodik Görögországban, az érintett uniós tagállamok, valamint a nem EU-, csak Schengen-tag Norvégia ezért elővigyázatosságból utoljára még meghosszabbíthatnák belső határaik 2015-ben visszaállított ellenőrzését - tájékoztatott a brüsszeli testület.

Az állásfoglalás szerint utána az országoknak inkább erőteljesebb rendőrségi ellenőrzésekre kéne inkább támaszkodniuk a határmenti régiókban, szemben azzal a gyakorlattal, hogy mindenkit megállítanak a határon.

A jelenlegi EU-szabályok szerint a tagállamok hat hónapra vezethetnek be átmeneti ellenőrzéseket a határnál, és ezt még kétszer hat hónappal meghosszabbíthatják. Ezen felül viszont további határellenőrzéssel már uniós jogot sértenének. Ugyanakkor az országoknak lehetőségük lenne újra visszavezetni a határellenőrzést, ha olyan események történnének, melyek ezt indokolják.

Ezzel a bejelentéssel összefüggésben Svédország közölte, hogy megszünteti a Dánia felől érkezők személyazonosságának vizsgálatát, ugyanakkor szigorít más határvédelmi intézkedésein.

"A biztonság fenntartása érdekében szükség van az ellenőrzésekre Svédország határain" - olvasható a stockholmi kabinet közleményében.

"A személyazonosság vizsgálatának megszüntetését a határellenőrzések állandó jellegű megerősítésével kell ellensúlyozni" - tette hozzá a dokumentum, amely szerint ilyen intézkedések megfigyelő kamerák telepítését és járművek röntgen vizsgálatát is magukba foglalják majd Svédország határain.

Az is kedden derült ki, hogy nem fogja felfüggeszteni az Európai Unió az amerikai és a kanadai állampolgárok vízummentességét. Ezt az Európai Bizottság (EB) szóvivője közölte az uniós parlament azon állásfoglalására reagálva, amelynek értelmében így kellene nyomást gyakorolni Washingtonra az EU tagországaival szembeni vízumkényszer eltörlése érdekében.

A brüsszeli testület arról számolt be, hogy úgy vélik, az utóbbi évben tapasztalt előrehaladás tükrében a lépés jelen pillanatban nem lenne célravezető, mi több, kontraproduktív lenne.

"A célunk továbbra is az, hogy teljes vízumviszonosságot érjünk el Kanadával és az Egyesült Államokkal. Türelmes diplomáciánk az utóbbi időben már kézzelfogható eredményeket hozott Kanadával, és erre törekszünk az Egyesült Államokkal is. A helyes út a stratégiai partnereinkkel folytatott párbeszéd, sínen vagyunk" - vélekedett Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság uniós állampolgárságért is felelős biztosa. (MTI)