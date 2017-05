Francesco Totti visszavonul

Francesco Totti. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

A szezon végén, 40 évesen visszavonul az AS Roma ikonikus csapatkapitánya, a világbajnok és olasz bajnok Francesco Totti. A hírt a csapat sportigazgatója, Ramon Rodriguez Verdejo, ismertebb nevén Monchi jelentette be szerdán. Totti visszavonulását követően is marad a klubnál és szakmai igazgatói posztot kap.

Il Re di Roma, azaz Roma királya utolsó meccsét május 28-án a Genoa ellen játsza a Stadio Olimpicóban. Monchi nyilatkozatából úgy tűnt, a csapat és Totti már korábban megállapodtak, hogy ez az idény lesz az utolsó, de csak most jelentették be hivatalosan.

Totti 1992 óta az AS Roma játékosa és soha életében nem viselte másik csapat mezét. A szurkolók valósággal bálványozzák a csatárt, aki egy bajnoki címet, egy kupát, két szuperkupát nyert. Ő minden idők legeredményesebb és legtöbb válogatott meccset játszott római játékosa.

250 góljával Totti az olasz bajnokság valaha volt második legtöbb gólt szerzett játékosa, de egy klubban több gólt senki nem lőtt nála. 2006-ban Németországban Marcello Lippi olasz válogatottjában világbajnoki címet ünnepelhetett.