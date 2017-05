A szomáliai biztonsági erők tévedésből agyonlőtték kormányuk legfiatalabb miniszterét

Agyonlőtték a szomáliai kormány legfiatalabb miniszterét, egyben a szomáliai parlament legfiatalabb képviselőjét, Abdullahi Sheikh Abast. A minisztert a fővárosban, Mogadishuban, az elnöki palota közelében lőtték agyon a szomáliai biztonsági erők, akik valamiért szélsőséges iszlamistának nézték a palotához vezető úton parkoló autójában ülő minisztert.

Sheikh Abas halálhírére Szomália elnöke, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo megszakította etióiai látogatását, és hazatért.

Mogadishu polgármesterének szóvivője, Abdifatah Omar Halane szerint Abast "tévedésből lőtték agyon, véletlenűl nyitottak tüzet a kocsijára, Isten nyugosztalja". Farmajo elnök azonnali vizsgálatot rendelt el a biztonsági erőknél, hogy "a szerencsétlen tragédia mélyére ássanak".

A tájékoztatási miniszter, Abdirahman Osman szerint több embnert is letartóztattak, de hogy kiket és miért, arról nem tájékoztatott. Abdullah Abdi, a BBC Szomália-elemzője szerint "a katonák néha idegesek, már máskor is lőttek tisztviselőkre, és néha egymásra is, tévedésből". Abas, aki a közmunkákért felelős miniszter volt, az eddigi legmagasabb rangú áldozata az efféle tévedéseknek.

Abaszt a februári választáson aratott meglepetésgyőzelme után vették be a kormányba. (Via BBC)