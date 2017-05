Hatástalanított, de könnyen aktiválható fegyverek ezrei mozognak az európai feketepiacon

Öt éve tartó, összehangolt operatív nyomozásnak értek végére az európai bűnüldöző szervek, és arra jutottak: akár tízezer olyan leselejtezett fegyver lehet a feketepiacon, amelyek korábban éles lőfegyverek voltak, majd később színházi kellékfegyvernek alakították át.

Az MTI szerint a vizsgálat egy emlékezetes magyar történet nyomán indult el: a Terrorelhárítás 2011-ben a (többek közt Brad Pitt közreműködésével Budapesten forgott) World War Z hollywoodi blockbuster forgatásán foglalt le forgatási géppisztolyokat. Az ilyen fegyverek csövét fémdugóval tömik ki, így használják filmek és előadások során, a gond viszont az, hogy könnyen újra éles lőfegyverré alakíthatóak. A nemzetközi bűnüldöző-szervek arra jutottak, hogy mivel országonként nagyon különböző jogszabályok rendelkeznek a hatástalanított fegyverekről, bűnszervezetek ezt kihasználva több ezer pisztolyt tudtak értékesíteni a feketepiacon.

Szlovák, lengyel, svéd és olasz hatóságok is dolgozni kezdtek az ügyön, és az eredmény az lett, hogy Szlovákiában szigorították az erre vonatkozó jogszabályokat. Lengyelországban és Svédországban is kapcsoltak le olyan hamis papírokkal ellátott szállítmányokat, amelyek feltehetően Szlovákiából érkeztek.

A Sme szlovák lap egyenesen arról írt, hogy a Cosa Nostra is csemegézett a szlovák áruból. A francia hatóságok szerint a Charlie Hebdo elleni támadást is deaktivált, Sa vz. 58 típusú gépkarabélyokkal követhették el. Az Új Szóra hívatkozva a Magyar Idők azt írja: egy 2015-ös akció után Robert Kalinák belügyminiszter maga is elismerte, hogy a szigorítás előtt Szlovákia egész Európát elláthatta ilyen hatástalanított fegyverekkel. A kormánybarát lap rendvédelmi forrásokra hivatkozva azt is írja, az ominózus Brad Pitt-film forgatásán is szlovák eredetű pisztolyokat foglalt le az elhárítás, nagyjából 100 millió forint feketepiaci értékben.