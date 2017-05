Kellemes reggeli frontátvonulást!

Ha szimpatikus volt a szerdai időjárás, az ország keleti részén csütörtökön újrázhat belőle. Jelenleg a Tisza vonalában jár a front, ott most is erős záporok vannak, és ez a délelőtt javában még így is marad.

Időjárási helyzetkép 2017. május 4-én hajnalban. Fotó: OMSZ

Ez amúgy egyáltalán nem szokatlan az évnek ebben a szakában, ahogy a hőmérsékletek is a szezonnak megfelelően alakulnak. Már délelőtt 13-17 fok lehet, délutánra pedig már 18-23 fokra is felmelegedhet.

Addigra a front java elvonul, és már csak az északkeleti országrészben várható csapadék, az ország javában már kisüthet a nap. Hosszabb távon is hasonlóan alakulhat az időjárás, pénteken délelőtt az ország nagyobb részén várható csapadék, de a hőmérséklet ismét 20 fok körül alakul majd.