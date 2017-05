A tüntetők megakadályozták, hogy Trump New York-i otthonában éjszakázzon

A tüntetők Trump egyik kedvenc twitteres riposztjával tiltakoztak a szülővárosába beiktatása óta először visszatérő elnök ellen. Trump nem is tudott hazamenni, végül New Jersey-ben éjszakázott. Fotó: Drew Angerer/AFP

Lehet, hogy ő az Egyesült Államok elnöke, így a világ tán legnagyobb hatalmú embere, de New York-i otthonába nem tudott hazajutni Donald Trump. Beiktatása óta először csütörtökön járt New Yorkban, ahol akkora tiltakozás várta, hogy tíz háztömbnyinél jobban nem tudta megközelíteni otthonát a Trump-toronyban.

Neje és legkisebb fia amúgy jelenleg is a Trump-toronyban él.

Trump a tiltakozók miatt végül meg se próbált hazamenni, hanem inkább egyenesen a Hudson folyón álló, múzeummá alakított USS Intrepid repülőhordozóra ment, ahol a Koral-tengeri csata évfordulóján rendezett díszvacsorán vett részt. A csata az amerikai és az ausztrál haditengerészet első nagy diadala volt a második világháborúban, ekkor sikerült megállítani a birodalmi japán haderő előretörését Ausztrália felé.

De még ezt az eseményt is sikerült elrontania, mert az emlékvacsora előtt nem sokkal Trump telefonon arról tájékoztatta díszvendégét, az alkalomért nejével 16000 kilométeres utat megtevő Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnököt, hogy

három órát késik, ezért nem fognak négyszemközt találkozni.

Aztán a vacsorán Trump már próbálta tagadni, hogy a délutáni beszélgetés bármilyen zavart okozott volna, ahogy azt a legendás, februári beszélgetést is próbálta eltagadni, amikor szimplán rávágta a telefont Turbullra. "Egy icipicit feszült volt, icipicit feszült" - ismerte el végül, hogy aztán minden azzal kapcsolatos sajtóbeszámolót szokás szerint álhírnek minősítsen.

Közben az utcákon itt is ezrek tüntettek, a tiltakozók meg is indultak az Intrepid felé. A rendőrök végül egy háztömbnyire tartóztatták fel a menetet.

A helyzet a díszvacsora utánra se csitult el, olyannyira, hogy Trump végül meg se próbált eljutni a Trump-toronyba, hanem az ellenkező irányba fordulva New Jersey birtoka, Bedminster felé vette az irányt, és ott éjszakázott. (Via The Guardian)