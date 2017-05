Orbán: Németországban sok barátunk van, akik ezt elmondják négyszemközt

Leslie Mandoki show-ja után Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet az OBO-Forum épületavató ünnepségén. (Ezt a kormany.hu közvetítette.)



Résztvevők az OBO – Forum épületavató ünnepsége előtt az OBO Bettermann Magyarország Pest megyei Bugyin működő telephelyén. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Mint mondta, ha neki az 1980-as évek elején valaki azt mondja, hogy azok a zenészek, akiket a Szabad Európa Rádión hallgat, most egy Bugyi nevű községben egy gyáravatón fognak zenélni, azt mondta volna, hogy az illetőnek elment a józan esze. Beszélt arról, hogy abban, hogy egyetlen áldozat nélkül megdöntöttük a kommunizmust, és hazaküldtük a szovjeteket, benne voltak az ő dalaik is. Méltatta Hans-Dietrich Genscher tavaly elhunyt volt német külügyminisztert is, és köszönetet mondott a rendszerváltás után létrejött német egységért.

Orbán szerint Németországban sok barátunk van, akik ezt elmondják négyszemközt, és kiállnak mellettünk otthon, a négy fal között, de kevesen állnak ki a főáramlattal szemben. Bettermann úrnak köszönetet mondott, amiért az elmúlt években mindenhol kiállt Magyarország mellett.

Orbán idézett egy olyan angolszász mondást, hogy: „A kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik.” Szerinte ez kiegészítésre szorul, de arról beszélt, hogy kommunizmus után szegénység van, és gazdaságilag talpra állni segítség nélkül nem lehet. Orbán szerint ilyenkor először mindig a spekulánsok jelennek meg.

A miniszterelnök szerint Bettermann úr azért fektet be itt, mert a magyarok bebizonyították, hogy képesek a magas, német színvonalon is dolgozni.