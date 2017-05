Rémálom a táncparketten: lesérült a vezérpikacsu, azonnal elvonszolták

A dél-koreai Pokémon Világfesztiválon kb. egy perccel azután, hogy a pikacsuk elkezdték ropni Nikki Blonsky You Can't Stop the Beat című számára, látszott, hogy a vezérpikacsuval valami nincs rendben. Ám ahelyett, hogy a zenét leállították volna, és orvosi segítséget nyújtottak volna neki, brutálisan megragadták, és hátravitték, a többi, rémült pokémon pedig egy pillanatra sem hagyta abba az ugrálást.

Ám pont amikor azt hinnénk, vége a műsornak, 4:30 után a lesérült pikacsu vastaps, illetve a testőrök kíséretében újra feltűnik, és elindul a kis társaihoz. De ez most nem mese! Már éppen odaérne, amikor megint látszik rajta, hogy nincs teljesen rendben (ami a kegyetlen bánásmód után nem csoda), és újraindul a rémálom: ismét elvonszolják, és ezzel megpecsételődik a sorsa. Tragédia. Horror! (Vice)